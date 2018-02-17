Норвезькі лижниці обігнали шведок на фініші естафети на Олімпіаді

Бронзову медаль завоювали спортсменки Росії.

В Пхенчхані завершилася жіноча естафетна гонка 4х5 км. у лижному спорті у жінок, де перемогу святкувала команда Норвегії, повідомляє офіційний сайт змагань.

Квартет у складі Інгрід Осберг, Астрід Якобсен, Рагні Хага і Маріт Бйорген подолав дистанцію за 51 хвилину 24,3 секунди.

Рівно на 2 секунди від переможниць відстала команда Швеції. А у збірної Росії, яка фінішувала 3-ю, відставання становило 43,3 секунди.

В України у лижному спорті на Олімпіаді в Пхенчхані всього дві ліцензії (команду представляють Марина Анцибор та Тетяна Антипенко), тому участі в естафеті збірна не брала.