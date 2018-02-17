Чешка Ледецька сенсаційно виграла у гірськолижному супергіганті і прийшла на прес-конференцію з закритим обличчям без макіяжу

Олімпійська чемпіонка не може повірити в свій власний успіх

Чеська гірськолижниця Естер Ледецька здобула сенсаційну перемогу в супергіганті на Олімпійських іграх 2018 і прийшла на прес-конференцію в окулярах і без макіяжу, повідомляє Isport.

Ледецька в першу чергу відома за виступами в сноуборді. Вона виступала вже за межами "червоної групи", коли австрійка Ганна Файт вже починала приймати вітання з тим, що їй вдалося підтвердити статус найсильнішої горнолижницы в супергіганті після перемоги в Сочі-2014, а багато великих спортивних сайтів оголошували про її перемогу.

Ось тільки з цим була не згодна Ледецька, яка всього на 0,01 секунди випередила Файт

Перемога стала несподіваною навіть для самої Ледецькі, яка з'явилася на прес-конференції після фінального заїзду в окулярах для сноуборду. Здивованим журналістам вона пояснила, що не була готова до появи на публіці і не встигла нафарбуватися.

"Не знаю, як мені вдалося виграти з різницею в одну соту секунди. Це ви мені розкажіть. Я просто спустилася вниз. Навіть толком не знаю, що сталося, але це було здорово. Дивилася на табло і думала, що сталася якась помилка, і що позиції ще зміняться. Досі не вірю, що я перша. Не знаю, як мені це вдалося", - заявила Ледецка.