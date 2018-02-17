Спортсменки збірної Швейцарії завоювали золото і срібло Ігор в дисципліні фристайлу слоупстайлі

Сара Хеффлін та Матильда Гремо виявилися кращими.

В Пхенчхані завершилися фінальні змагання з фристайлу у дисципліні слоупстайл, де золото і срібло завоювали спортсменки збірної Швейцарії, повідомляє офіційний сайт змагань.

Сара Хеффлін в кращій з трьох фінальний спроб - останній, третій - отримала від суддів оцінку в 91,20 бали.

Її співвітчизниця Матильда Гремо у своїй кращій спробі заробила 88 балів рівно (перша спроба). А бронзова медаль на рахунку Ізабель Аткін з Великобританії, яка за свою останню спробу заробила 84,60 бали.

Представниці збірної України в цьому виді програми участі не брали.