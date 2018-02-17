Японські фігуристи завоювали золото і срібло Олімпіади у чоловічому одиночному катанні

Юдзюру Ханю і Сома Уно виявились найсильнішими в цій дисиципліні.

В Пхенчхані завершилися змагання з фігурного катання в довільній програмі у чоловіків, де олімпійським чемпіоном став Юдзюру Ханю з Японії, повідомляє офіційний сайт Ігор.

Він набрав 206,17 бали за свій сьогоднішній виступ в довільній програмі і суму, з урахуванням вчорашньої короткої програми - 317,85 бали.

Його співвітчизник Сома Уно зайняв у підсумковому протоколі 2-е місце - 306,90 бали. Зовсім трохи від нього відстав кращий європейський фігурист Хав'єр Фернандес з Іспанії - 305.24 бали - третє місце і бронзова медаль Ігор.

Як повідомляв УНІАН, українець Ярослав Паніот напередодні посів останнє 30-е місце з 30 учасників у короткій програмі (46,58 бала) і не зміг потрапити у фінал змагань - довільну програму.