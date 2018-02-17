Чешка Ледецька стала олімпійською чемпіонкою в гірськолижному супергіганті

В Пхенчхані розіграний перший комплект медалей суботи.

В Пхенчхані завершився фінал змагань з гірськолижного спорту у жінок в супергіганті, де перемогу здобула Естер Ледецька з Чехії, повідомляє офіційний сайт змагань.

У своїй спробі вона подолала дистанцію за 1 хвилину 21.11 секунди.

2-е місце в цій дисципліні на рахунку Анни Файт з Австрії, яка відстала від переможниці всього на 0,01 секунди. А Тіна Вайратер з Ліхтенштейну, яка посіла 3-е місце, проїхала дистанцію на 0,11 секунди гірше нової олімпійської чемпіонки.

Представниця України Ольга Книш здолала дистанцію за 1 хвилину 30.60 секунди, відставши від переможниці на 9.49 секунди й посівши серед учасниць, що фінішували, останнє 43-е місце. Ще одна спортсменка не зуміла фінішувати, а інша - не вийшла на старт.