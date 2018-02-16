У суботу в олімпійському Пхенчхані буде розіграно 9 комплектів нагород

15:14, 16 лютого 2018
Олімпіада
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У суботу стануть відомі 5 нових олімпійських чемпіонів / pyeongchang2018.com

Розклад фіналів:

03.00 Фігурне катання. Чоловіки. Одиночні змагання

04.00 Гірські лижі. Жінки. Супергігант

06.56 Фрістайл. Жінки. Слоупстайл

11.30 Лижний сорт. Жінки. Естафета 4х5 км

13.15 Біатлон. Жінки. Мас-старт

14.09 Шорт-трек. Жінки. 1500 метрів

14.24 Шорт-трек. Чоловіки. 1000 метрів

14.45 Скелетон. Жінки.

15.30. Стрибки з трампліна. Чоловіки. К-125

Також відбудуться попередні змагання з бобслею серед жінок, керлінгу (чоловіки і жінки), фрістайлу (чоловіча акробатика), ігри групового етапу в чоловічому хокейному турнірі і матчі 1/4 фіналу у жінок.

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Теги: #Пхенчхан#Олімпіада-2018#Олімпіада розклад дня