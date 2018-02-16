У суботу в олімпійському Пхенчхані буде розіграно 9 комплектів нагород

Уїк-енд на Олімпіаді як завжди буде "гарячим" на події.

У суботу, 17 лютого, в олімпійському Пхенчхані буде розіграно 9 комплектів нагород, повідомляє офіційний сайт Ігор. Розклад фіналів: 03.00 Фігурне катання. Чоловіки. Одиночні змагання 04.00 Гірські лижі. Жінки. Супергігант 06.56 Фрістайл. Жінки. Слоупстайл 11.30 Лижний сорт. Жінки. Естафета 4х5 км 13.15 Біатлон. Жінки. Мас-старт 14.09 Шорт-трек. Жінки. 1500 метрів 14.24 Шорт-трек. Чоловіки. 1000 метрів 14.45 Скелетон. Жінки. 15.30. Стрибки з трампліна. Чоловіки. К-125 Також відбудуться попередні змагання з бобслею серед жінок, керлінгу (чоловіки і жінки), фрістайлу (чоловіча акробатика), ігри групового етапу в чоловічому хокейному турнірі і матчі 1/4 фіналу у жінок.

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