У суботу в олімпійському Пхенчхані буде розіграно 9 комплектів нагород
15:14, 16 лютого 2018Олімпіада
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Уїк-енд на Олімпіаді як завжди буде "гарячим" на події.
В суботу будуть розіграні 9 комплектів олімпійських медалей / pyeongchang2018.com
У суботу, 17 лютого, в олімпійському Пхенчхані буде розіграно 9 комплектів нагород, повідомляє офіційний сайт Ігор.
Розклад фіналів:
03.00 Фігурне катання. Чоловіки. Одиночні змагання
04.00 Гірські лижі. Жінки. Супергігант
06.56 Фрістайл. Жінки. Слоупстайл
11.30 Лижний сорт. Жінки. Естафета 4х5 км
13.15 Біатлон. Жінки. Мас-старт
14.09 Шорт-трек. Жінки. 1500 метрів
14.24 Шорт-трек. Чоловіки. 1000 метрів
14.45 Скелетон. Жінки.
15.30. Стрибки з трампліна. Чоловіки. К-125
Також відбудуться попередні змагання з бобслею серед жінок, керлінгу (чоловіки і жінки), фрістайлу (чоловіча акробатика), ігри групового етапу в чоловічому хокейному турнірі і матчі 1/4 фіналу у жінок.
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