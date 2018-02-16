Фрістайлістка Гуськова принесла Білорусі перше золото Олімпіади в Пхенчхані

Спортсменка виграла змагання в акробатиці.

В Пхенчхані завершився фінал змагань з фрістайлу в акробатиці серед жінок, де олімпійською чемпіонкою стала Анна Гуськова з Білорусі, повідомляє офіційний сайт Ігор.

Спортсменка отримала середній бал за три стрибка у фіналі змагань 96,14.

Друге і третє місця на рахунку представниць Китаю Чжан Синь (95,52 бала) і Кун Фаньюй (70,14 бали).

Олімпійська чемпіонка Сочі-2014 екс-українка, яка представляє Білорусь, Алла Цупер посіла підсумкове 4-е місце - 59,94 бали.

Як повідомляв УНІАН, представниця України Ольга Полюк напередодні посіла 16-е місце (82.21) в кваліфікації і не зуміла потрапити у фінал.