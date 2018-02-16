Тренер збірної України з біатлону Санітра: відповідаю за все, що відбувається в команді

Юрай Санітра прокоментував перебіг подій на Олімпіаді в Пхенчхані.

Головний тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санитра прокоментував невдалі результати своєї команди, повідомляє SportArena з посиланням на ефір UA:Перший.

Нагадаємо, чоловіча збірна України провалила особисті гонки на Олімпіаді в Пхенчхані, а на недільний мас-старт ніхто з українців не відібрався. Наставник команди Юрай Санітра оцінив виступи своїх підопічних:

«Мені незрозуміло, чому в спринті так виступили Підручний та Прима. За день до гонки вони відчували себе дуже добре, по стрільбі робили все правильно, все було як треба. Не можу зрозуміти, чому такий спад у двох найкращих спортсменів у команді. Підручний якби показав навіть свій середній хід з нулями мав би набагато кращий результат в спринті.

Підручний в ці дні відпочивав, був зі мною на хокеї перед індивідуальною гонокою, ми вболівали за Словаччину. Він трохи відпочив психологічно і фізично. Будемо дивитися на нього вже на тренуванні. Я знаю його дуже добре, тому буду бачити по ногах, чи встиг він повернутися назад у форму, яку мав за кілька днів до старту Олімпійських ігор.

Я не хочу скидати з себе провину за результат спортсменів. Я головний тренер команди, а тому відповідаю за все, що в ній відбувається.

Я не забобонна людина, вірю тільки в свою роботу і своїх спортсменів, тому я не можу говорити, що нам десь не пощастило. Підручний у важких умовах спринту стрельнув нуль і сценарій змагань був такий, що все йшло як треба.

Бачимо, що суперники в естафеті будуть дуже сильні. Нам потрібно бути навіть не на 100% готовими, а більше. Але ми здатні показати хороший результат.

Привіт всім вболівальникам з України, ми хочемо зробити так, щоб у вас було більше радості від наших виступів, але спорт такий, що іноді зробиш усе, а воно назад не повернеться», — заявив Санітра.