Український лижник Орлик: перші 5 км траси я відчував себе дуже добре

Спортсмен олімпійської збірної України підбив підсумки гонки на 15 км.

Після завершення лижної гонки на 15 км вільним стилем серед чоловіків на зимових Олімпійських іграх в Пхьончхані наш Андрій Орлик поділився своїми думками щодо сьогоднішнього виступу прес-службі Національного олімпійського комітету України.

«Перші 5 км траси я відчував себе дуже добре, але потім мене обігнав один з лідерів гонки: я «підсів» й стало дуже важко тримати такий високий темп. Однак на останньому етапі траси знайшов в собі сили й додав», - сказав спортсмен, який напередодні старту перехворів.

«Будемо працювати далі, тренуватися й намагатися покращувати свої результати», - продовжив Андрій.

Відзначимо, перемогу у гонці здобув швейцарець Даріо Колон'я, який став першим лижником, який здобув три «золота» Олімпійських ігор на одній дистанції.

Щодо його блискучого звершення наш спортсмен додав: «Під час тріумфу Даріо на Олімпіаді-2014 я радів за нього, дивлячись змагання по телевізору, а сьогодні на власні очі побачив його сльози щастя й сам мало не заплакав. Щиро радий, що він реалізував свою мрію. Вірю, що й мені колись вдасться плакати від щастя після своєї перемоги».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в гонці на 15 км. Орлик фінішував 87-м, а Олексій Красовський - 85-м.