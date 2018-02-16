Швейцарець Колонья виграв золото Олімпіади в лижній гонці на 15 кілометрів

Компанію на п'єдесталі пошани йому склали норвежець Крюгер і росіянин Спіцов.

В Пхенчхані завершилася лижна 15-кілометрова чоловіча гонка з роздільним стартом, за підсумками якої олімпійським чемпіоном став Даріо Колонья зі Швейцарії, повідомляє офіційний сайт змагань.

Переможець подолав дистанцію за 33 хвилини 43,9 секунд.

Сімон Крюгер відстав від переможця гонки на 18.3 секунди, а Денис Спіцов - на 23 секунди рівно.

Українці в цій гонці виступили невдало. Олексій Красовський посів 85-е місце - 39 хвилин 05.3 секунди і відставання від лідера на 5 хвилин 21.4 секунди. У Андрія Орлика 87-й результат - 39 хвилин 11.3 секунди і 5 хвилин 27.4 секунди відставання.