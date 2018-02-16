Фігурист Паніот : треба все обдумати, не дуже розумію, що трапилось

Український спортсмен підбив підсумки свого виступу на Олімпіаді в Пхенчхані.

З прокатів чоловіків у короткій програмі фігуристів розпочались виступи українців на льодовій арені XXIII зимових Олімпійських ігор в південнокорейському Пхьончхані.

Наш Ярослав Паніот мав всі шанси на потрапляння до 24-и найкращих, яка відбиралась до довільної програми. Але, на жаль, йому не вдалося впоратись з жодним стрибковим елементом, до суми балів увійшли виключно доріжка кроків та оберти, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Ось як сам спортсмен коментує свій дебют на Олімпійських іграх: «Я взагалі психологічно стійкий, зі мною такого не могло відбутись, хоча і відбулось. Зараз мені важко знайти пояснення того, що сталося. Потрібен час, щоб все обдумати та розібрати помилки. Своїм виступом я не задоволений, адже був готовий показати більш складну програму. Працюємо далі і йдемо до своєї мрії».