Фігурист Паніот : треба все обдумати, не дуже розумію, що трапилось

09:16, 16 лютого 2018
Олімпіада
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Паніот не розуміє що з ним трапилося під час прокату / noc-ukr.org

З прокатів чоловіків у короткій програмі фігуристів розпочались виступи українців на льодовій арені XXIII зимових Олімпійських ігор в південнокорейському Пхьончхані.

Наш Ярослав Паніот мав всі шанси на потрапляння до 24-и найкращих, яка відбиралась до довільної програми. Але, на жаль, йому не вдалося впоратись з жодним стрибковим елементом, до суми балів увійшли виключно доріжка кроків та оберти, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Ось як сам спортсмен коментує свій дебют на Олімпійських іграх: «Я взагалі психологічно стійкий, зі мною такого не могло відбутись, хоча і відбулось. Зараз мені важко знайти пояснення того, що сталося. Потрібен час, щоб все обдумати та розібрати помилки. Своїм виступом я не задоволений, адже був готовий показати більш складну програму. Працюємо далі і йдемо до своєї мрії».

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Теги: #Пхенчхан-2018#Олімпіада-2018#фігурне катання Паніот