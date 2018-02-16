Владислав Гераскевич: щасливий, що є першим спортсменом, який представив Україну у скелетоні

Спортсмен посів на Іграх дуже пристойне 12-е місце.

В Олімпійському Пхьончхані розіграний перший комплект нагород у скелетоні. Українець Владислав Гераскевич не лише зумів здобути ліцензію на дебютні для себе Ігри, а й вже під час олімпійського марафону покращити свій особистий результат. За підсумками усіх 4-х заїздів (у фінальному 4-му, він став 7-м), українець посів високе 12-е місце (3:24.47), що є найкращим результатом у сезоні.

Після завершення змагань спортсмен дав коментар для прес-служби НОК України:

«Так, це дійсно хороший результат. Я щасливий, що є першим спортсменом, який представив Україну у скелетоні. Радий, що важкий сезон закінчився. Нервувався виходячи на кожну 4-у спробу, але зумів зібратись і показати свій найкращий результат. Будемо й надалі працювати».

Якщо спортивний сезон у Владислава Гераскевича закінчився, то попереду у нього ще здача іспитів, адже він є студентом Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Ще перед стартом Ігор спортсмен поділився з нами, що заліки він усі здав, а екзамени вдалось перенести на березень «Навчання є навчання, поблажок ніхто не робить», - відзначив Влад.

Натомість, його батько і тренер Михайло Гераскевич зазначив. «Влад поліпшив власний рекорд у стартовому розбігу і провів майже бездоганний заїзд. Він достойно реалізував все, що було вкладено в нього. Я задоволений ним».