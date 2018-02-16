Український фігурист Паніот зайняв останнє місце в кваліфікації Олімпіади

Наш спортсмен фінішував 30-м і не потрапив у фінал - довільну програму.

В Пхенчхані завершились змагання в короткій програмі в чоловічому одиночному катанні у фігуристів, де українець Ярослав Паніот зайняв останнє місце, повідомляє офіційний сайт Ігор. Українець за свій прокат отримав від суддів лише 46,58 бали і зайняв 30-е місце з 30 учасників змагань. При цьому, у фінал турніру - довільну програму - потрапили 25 спортсменів з 30-ти. Попередню призову трійку склали Юдзуру Ханю (Японія) - 111,68 бали, Хав'єр Фернандес (Іспанія) - 107,58 й ще один японець Сома Уно - 104,17. Довільну програму фігуристи відкатають в суботу, 17 лютого.

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