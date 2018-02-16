Український фігурист Паніот зайняв останнє місце в кваліфікації Олімпіади
08:12, 16 лютого 2018Олімпіада
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Наш спортсмен фінішував 30-м і не потрапив у фінал - довільну програму.
Іспанець Фернандес займає 2-е місце після короткої програми / Reuters
В Пхенчхані завершились змагання в короткій програмі в чоловічому одиночному катанні у фігуристів, де українець Ярослав Паніот зайняв останнє місце, повідомляє офіційний сайт Ігор.
Українець за свій прокат отримав від суддів лише 46,58 бали і зайняв 30-е місце з 30 учасників змагань.
При цьому, у фінал турніру - довільну програму - потрапили 25 спортсменів з 30-ти.
Попередню призову трійку склали Юдзуру Ханю (Японія) - 111,68 бали, Хав'єр Фернандес (Іспанія) - 107,58 й ще один японець Сома Уно - 104,17.
Довільну програму фігуристи відкатають в суботу, 17 лютого.
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