Шведка Хансдоттер стала олімпійською чемпіонкою в гірськолижному слаломі, українка Книш - 45-а

В Пхенчхані розіграний черговий комплект нагород.

В Пхенчхані завершилися змагання в гірськолижному слаломі серед жінок, де олімпійською чемпіонкою стала Фріда Хансдоттер, повідомляє офіційний сайт Ігор.

Спортсменка і в першій і в другій спробах показувала другий результат, але, в підсумковому протоколі, розмістилася на першій сходинці - 49.09, 49.54 і 1 хвилина 38.63 секунди загальний результат.

На другому місці Венді Хольденер з Швейцарії - 0.05 секунди відставання, на третьому - Катаріна Галлхубер з Австрії - 0,32 секунди відставання.

Олімпійська чемпіонка Пхенчхана-2018 в гігантському слаломі американка Мікаела Шиффрин, цього разу фінішувала на 4-му місці.

Українка Ольга Книш у першій спробі була 50-ю - 59.07, у другій - 46-ю - 58.93, а завершила змагання на підсумковому 45-му місці - 1 хвилина 58 секунд рівно і відставання від переможниці 19.37 секунди.