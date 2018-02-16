Італійка Мойолі виграла сноуборд-крос на Олімпіаді

06:20, 16 лютого 2018
Олімпіада
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Reuters

В Пхенчхані завершився фінальний заїзд турніру зі сноуборду в дисципліні борд-крос, де олімпійською чемпіонкою стала Мікела Мойолі з Італії, повідомляє офіційний сайт змагань.

У фінальному заїзді вона єдина з шістки найсильніших зуміла уникнути серйозних помилок, не падала по ходу дистанції та з великою перевагою над соперницями фінішувала.

Цікаво, що на останньому трампліні - фінішній прямій - впали при приземленні чотири її основні суперниці. У підсумку, 2-е місце у впертій боротьбі завоювала Жюлі Перрейра де Соуза з Франції, а 3-й фінішну лінію перетнула Єва Самкова з Чехії.

Представниць України в цьому виді програми не було.

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