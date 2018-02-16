Австрієць Майєр виграв гірськолижний супергігант на Олімпіаді
05:46, 16 лютого 2018Олімпіада
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Спортсмен швидше за всіх проїхав єдину спробу на олімпійському турнірі.
Reuters
В Пхенчхані завершилися чоловічі змагання з гірськолижного спорту у дисципліні супергігант, де золоту медаль завоював австрієць Маттіас Майєр, повідомляє офіційний сайт змагань.
Єдину спробу за регламентом змагань він проїхав за 1 хвилину 24.44 секунди.
Срібним призером Ігор у цій дисципліні став Беат Фойц зі Швейцарії (0,13 секунди відставання), бронзовим - Хьєтіль Янсруд з Норвегії (0,18).
Українець Іван Ковбаснюк не зумів фінішувати у своєму заїзді.
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