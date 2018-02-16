Австрієць Майєр виграв гірськолижний супергігант на Олімпіаді

Спортсмен швидше за всіх проїхав єдину спробу на олімпійському турнірі.

В Пхенчхані завершилися чоловічі змагання з гірськолижного спорту у дисципліні супергігант, де золоту медаль завоював австрієць Маттіас Майєр, повідомляє офіційний сайт змагань. Єдину спробу за регламентом змагань він проїхав за 1 хвилину 24.44 секунди. Срібним призером Ігор у цій дисципліні став Беат Фойц зі Швейцарії (0,13 секунди відставання), бронзовим - Хьєтіль Янсруд з Норвегії (0,18). Українець Іван Ковбаснюк не зумів фінішувати у своєму заїзді.

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