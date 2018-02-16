Корейський скелетоніст Сун Бін завоював друге золото для своєї команди на Іграх в Пхенчхані, українець Гераскевич - 12-й

Спортсмен не тільки утримав лідерство, але і показав кращий результат у четвертій спробі.

В Пхенчхані завершилися змагання зі скелетону у чоловіків, де переможцем олімпійського турніру став Юнг Сун Бін, повідомляє офіційний сайт змагань.

Корейський спортсмен був лідером після трьох спроб, але зумів не тільки утримати свою перевагу, а й проїхав фінальну спробу з найкращим результатом - 50,02 секунди. Підсумковий результат Сун Біна 3 хвилини 20,55 секунди.

У боротьбі за призові місця трапилася маленька трагедія для латвійських братів Дукурс - Мартінс і Томас зайняли, відповідно, 4 і 5 місця. Срібним призером став Микита Трегубов з Росії (1.63 секунди відставання від лідера), бронзовим - британець Дом Парсонс (1,65).

Українець Владислав Гераскевич показав дуже високий 7-й рзультат в 4-й спробі - 50.84 секунди і 0.82 відставання від лідера і зайняв підсумкове 12-е місце - 3:24.47 (+3.92).