Розклад дня: у п'ятницю в Пхьончхані буде розіграно 7 комплектів нагород

21:34, 15 лютого 2018
Олімпіада
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У суботу стануть відомі 5 нових олімпійських чемпіонів / pyeongchang2018.com

Пхьончхан-2018

Розклад дня. 16 лютого

04.00 Гірські лижі. Чоловіки. Супергігант

04.15 Скелетон. Чоловіки

05.50 Сноуборд. Жінки. Крос

06.15 Гірські лижі. Жінки. Слалом

08.00 Лижні гонки. Чоловіки. 15 км (В)

13.00 Ковзани. Жінки. 5 000 м

13.50 Фрістайл. Жінки. Лижна акробатика

Крім того, продовжаться турніри з керлінгу та хокею, чоловіки-фігуристи відкатають коротку програму, а також почнеться кваліфікація серед стрибунів з трампліна (К-125).

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Теги: #Олімпіада-2018#Пхьончхан 2018#Олімпіада розклад дня