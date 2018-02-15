Розклад дня: у п'ятницю в Пхьончхані буде розіграно 7 комплектів нагород
21:34, 15 лютого 2018Олімпіада
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Вперше будуть розіграні медалі в скелетоні, де одним з учасників є молодий українець Владислав Гераскевич.
У п'ятницю стануть відомі імена нових олімпійських чемпіонів / pyeongchang2018.com
У п'ятницю в Пхьончхані будуть розіграні 7 комплектів медалей Олімпійських ігор, повідомляє офіційний сайт змагань.
Пхьончхан-2018
Розклад дня. 16 лютого
04.00 Гірські лижі. Чоловіки. Супергігант
04.15 Скелетон. Чоловіки
05.50 Сноуборд. Жінки. Крос
06.15 Гірські лижі. Жінки. Слалом
08.00 Лижні гонки. Чоловіки. 15 км (В)
13.00 Ковзани. Жінки. 5 000 м
13.50 Фрістайл. Жінки. Лижна акробатика
Крім того, продовжаться турніри з керлінгу та хокею, чоловіки-фігуристи відкатають коротку програму, а також почнеться кваліфікація серед стрибунів з трампліна (К-125).
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