Завтра представники санного спорту повертаються в Україну

Українські саночники проаналізували свої помилки в естафеті.

Сьогодні, 15 лютого, в олімпійському Пхьончхані розіграли останній комплект нагород у санному спорті. Саме естафетними змаганнями завершували свої виступи спортсмени.

На жаль, українській команді у складі Олени Шхумової, Антона Дукача в одномісних санях і Романа Захарківа й Олександра Оболончика у двомісних не вдалося виступити так, як вони і тренерський штаб запланували. Досить прикре падіння одразу ж на старті Олени не дозволило боротися за вищі позиції, хоча Антон Дукач і доклав чималих зусиль щоб виправити ситуацію. За його словами, це був один з найкращих його спусків за період Олімпійських ігор. Двійка зуміла впоратись з дев’ятим віражем, припустилася помилки на виході з 15-го. У підсумку наша команда посіла 13-е місце в естафеті.

Вже завтра українці повертаються додому, але часу на відпочинок у них не буде. З 19 лютого у Кременці розпочинається чемпіонат і Кубок України.