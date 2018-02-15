Тренер української фристайлістки Полюк: на Олімпіаді будь-яка помилка може вирішити все

17 лютого виступи у Пхьончхані розпочне Олександр Абраменко.

На зимових Іграх-2018 в олімпійському Пхьончхані сьогодні свої виступи розпочали представниці фристайлу у лижній акробатиці, де Україну представила Ольга Полюк.

Як повідомляв УНІАН, у кваліфікації наша Ольга Полюк показала 10-й результат, який не дозволив їй продовжити боротьбу на Олімпіаді. Однак тренер з фристайлу Енвер Аблаєв в бесіді з прес-службою НОК України наголосив, що під час виступу спортсменка віддала усі свої сили.

«Перший стрибок вона виконала дуже добре, впевнено. Це її стрибок. А ось над другим ми дуже багато працювали, відшліфовували його, але виконання було нестабільним. Він має багато складних нюансів. Сьогодні Олі зовсім трошки не вистачило для чистого приземлення, але вона віддала всі сили, зробила свій максимум. Можливо десь завадило невелике хвилювання», - сказав наставник.

Він наголосив: «На Олімпійських іграх виступають кращі з найкращих, тому будь-яка помилка може вирішити все».

Енвер Аблаєв також повідомив, що свою підготовку та тренування в Пхьончхані продовжує наш Олександр Абраменко. «Саша знаходиться в непоганій формі, продовжує підготовку і вже в суботу, 17 лютого, з кваліфікації стартує на Олімпійських іграх», - додав тренер.