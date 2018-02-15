Україну в мас-старті Олімпіади представлять сестри Семеренко, Джима залишилася поза гонкою
18:12, 15 лютого 2018Олімпіада
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У чоловічому мас-старті не буде жодного українського спортсмена.
Сестри Семеренко - єдині представниці України в мас-старті / biathlon.com.ua
У жіночому мас-старті Олімпійських ігор-2018, який запланований на 17 лютого, Україну представлять Валентина і Віта Семеренко.
Про це повідомляє офіційний сайт Олімпіади.
Відзначимо, що спочатку тренерський штаб збірної України розраховував задіяти в мас-старті також і Юлію Джиму, однак не врахував процедуру кваліфікації на цю гонку. Сьогодні Джима посіла 20-е місце в індивідуальній гонці Олімпіади і не змогла закріпитися в топ-15 загального заліку Кубка світу, що було однією з умов потрапляння в мас-старт. Нагадаємо, у мас-старті беруть участь лише 30 біатлоністок.
Варто додати, що чоловічий мас-старт, який запланований на 18 лютого, пройде без участі українських біатлоністів.
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