Україну в мас-старті Олімпіади представлять сестри Семеренко, Джима залишилася поза гонкою

У чоловічому мас-старті не буде жодного українського спортсмена.

У жіночому мас-старті Олімпійських ігор-2018, який запланований на 17 лютого, Україну представлять Валентина і Віта Семеренко.

Про це повідомляє офіційний сайт Олімпіади.

Відзначимо, що спочатку тренерський штаб збірної України розраховував задіяти в мас-старті також і Юлію Джиму, однак не врахував процедуру кваліфікації на цю гонку. Сьогодні Джима посіла 20-е місце в індивідуальній гонці Олімпіади і не змогла закріпитися в топ-15 загального заліку Кубка світу, що було однією з умов потрапляння в мас-старт. Нагадаємо, у мас-старті беруть участь лише 30 біатлоністок.

Варто додати, що чоловічий мас-старт, який запланований на 18 лютого, пройде без участі українських біатлоністів.