Україну в мас-старті Олімпіади представлять сестри Семеренко, Джима залишилася поза гонкою

18:12, 15 лютого 2018
Олімпіада
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Сестри Семеренко - єдині представниці України в мас-старті / biathlon.com.ua

Про це повідомляє офіційний сайт Олімпіади.

Відзначимо, що спочатку тренерський штаб збірної України розраховував задіяти в мас-старті також і Юлію Джиму, однак не врахував процедуру кваліфікації на цю гонку. Сьогодні Джима посіла 20-е місце в індивідуальній гонці Олімпіади і не змогла закріпитися в топ-15 загального заліку Кубка світу, що було однією з умов потрапляння в мас-старт. Нагадаємо, у мас-старті беруть участь лише 30 біатлоністок.

Варто додати, що чоловічий мас-старт, який запланований на 18 лютого, пройде без участі українських біатлоністів.

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