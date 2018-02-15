Українка Полюк не пройшла у фінал в лижній акробатиці у Пхьончхані, посівши 10-е місце

17:49, 15 лютого 2018
Олімпіада
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Ольга Полюк / REUTERS

Українка Ольга Полюк не змогла пройти у фінал змагань, впавши в одній зі спроб і посівши 10-е місце. У фінал проходять шість спортсменок.

Зазначимо, що за підсумками двох спроб лідерство утримує досвідчена представниця Білорусі екс-українка Алла Цупер, яка виступала за Україну ще на Олімпіаді в Нагано в 1998 році і потім змінила громадянство. На минулих Іграх у Сочі в 2014-му вона виграла золото.

Фінал в лижній акробатиці відбудеться в Пхьончхані завтра.

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Теги: #Олімпіада-2018#Пхьончхан 2018