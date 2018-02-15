Українка Полюк не пройшла у фінал в лижній акробатиці у Пхьончхані, посівши 10-е місце
17:49, 15 лютого 2018Олімпіада
638
Лідирує екс-українка Алла Цупер, яка представляє Білорусь.
Ольга Полюк впала в одній із спроб / REUTERS
Сьогодні на Олімпійських іграх в Пхьончхані відбулися кваліфікаційні змагання в лижній акробатиці у жінок.
Українка Ольга Полюк не змогла пройти у фінал змагань, впавши в одній зі спроб і посівши 10-е місце. У фінал проходять шість спортсменок.
Зазначимо, що за підсумками двох спроб лідерство утримує досвідчена представниця Білорусі екс-українка Алла Цупер, яка виступала за Україну ще на Олімпіаді в Нагано в 1998 році і потім змінила громадянство. На минулих Іграх у Сочі в 2014-му вона виграла золото.
Фінал в лижній акробатиці відбудеться в Пхьончхані завтра.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Зимова Олімпіада 2018