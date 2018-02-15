Канадці і шведи здобули впевнені перемоги в перших матчах олімпійського турніру з хокею

Збірна Кореї не зуміла домогтися успіху в матчі з чехами.

У Пхьончхані відбулися чергові матчі чоловічого хокейного турніру Олімпіади. Збірна господарів не змогла створити сенсацію в стартовому поєдинку. Команда Південної Кореї мінімально поступилася збірній Чехії - 1:2, не дивлячись на те що забила першою.

В іншому поєдинку групи А збірна Канади розгромила Швейцарію - 5:1.

У групі С фаворити виграли: збірні Швеції та Фінляндії здобули перемоги відповідно над Норвегією та Німеччиною.

Олімпіада-2018

Хокей. Чоловіки

Група А

Швейцарія - Канада - 1:5

Чехія - Корея - 2:1

Група З

Фінляндія - Німеччина - 5:2

Норвегія - Швеція - 0:4

Нагадаємо, вчора хокейний турнір розпочався з сенсаційних поразок збірних США та Росії.