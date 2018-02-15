Канадці і шведи здобули впевнені перемоги в перших матчах олімпійського турніру з хокею
17:27, 15 лютого 2018Олімпіада
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Збірна Кореї не зуміла домогтися успіху в матчі з чехами.
Швейцарія - Канада - 1:5 / REUTERS
У Пхьончхані відбулися чергові матчі чоловічого хокейного турніру Олімпіади. Збірна господарів не змогла створити сенсацію в стартовому поєдинку. Команда Південної Кореї мінімально поступилася збірній Чехії - 1:2, не дивлячись на те що забила першою.
В іншому поєдинку групи А збірна Канади розгромила Швейцарію - 5:1.
У групі С фаворити виграли: збірні Швеції та Фінляндії здобули перемоги відповідно над Норвегією та Німеччиною.
Олімпіада-2018
Хокей. Чоловіки
Група А
Швейцарія - Канада - 1:5
Чехія - Корея - 2:1
Група З
Фінляндія - Німеччина - 5:2
Норвегія - Швеція - 0:4
Нагадаємо, вчора хокейний турнір розпочався з сенсаційних поразок збірних США та Росії.
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