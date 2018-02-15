Українські біатлоністи прокоментували чергову невдалу гонку у Пхьончхані

Про свій виступ розповіли Володимир Семаков, Сергій Семенов і Артем Прима.

Спортсмени національної чоловічої збірної з біатлону прокоментували черговий невпевнений виступ на Олімпійських іграх у Пхьончхані. Нагадаємо, сьогодні в індивідуальній гонці найкращий результат серед українців показав дебютант Ігор Артем Тищенко – 29 місце, Володимир Семаков посів 31-у сходинку, Артем Прима фінішував 46-м, Сергій Семенов – 53-й.

У коментарі прес-службі НОК України після фінішу Володимир Семаков відзначив, що на сьогоднішню гонку виходив в гарному настрої і з бажанням боротися до кінця. «Настрій був бойовим. Я дуже хотів показати гідний результат. Налаштовувався на рівну та швидку гонку. Це вдалося, але ноги підвели – було важко витримати такі великі підйоми», - сказав він.

«Щоб претендувати на високі місця, треба швидше бігти та влучно стріляти», - сказав Сергій Семенов. «Самопочуття сьогодні було краще, ніж у попередніх гонках, але все-таки фізичний стан далекий від ідеального. Це була остання індивідуальна гонка для мене в Пхьончхані-2018, попереду – естафета. Сподіваюся, що в командному виступі результат буде кращим», - додав біатлоніст.

Артем Прима висловив щирі слова подяки українським вболівальникам. «Ми завжди налаштовуємося виступати якомога краще, але не завжди це виходить. Вірю, що вже у найближчому майбутньому у нас все вийде. Вдячний всій Україні – всім вболівальникам за підтримку. Вона дуже важлива для нас!», - наголосив Артем.