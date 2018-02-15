Збірна Німеччини виграла саночную естафету на Іграх в Пхенчхані
15:37, 15 лютого 2018Олімпіада
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Компанію німцям на п'єдесталі пошани склали команди Канади та Австрії.
Збірна Німеччини виграла золоту медаль в черговий санної дисципліни / Reuters
В Пхенчхані завершилася естафета в санному спорті - останній фінал в цьому виді - де золоту медаль завоювала збірна Німеччини, повідомляє офіційний сайт змагань.
Німці проїхали дистанцію (чоловічі одномісні та двомісні сани, а також жіночі одномісні) за 2 хвилини 24.517 секунди.
Друге місце посіла збірна Канади, відставання якої склало 0.355 секунди. Австрійці відстали від переможця на 0.471 секунди.
Збірна України у складі Олена Шхумова, Антон Дукач, Олександр Оболончик - Роман Захарків фінішувала з результатом 2 хвилини 31.003 секунди, відставши від переможця на 6.486 сек. і посівши останнє 13-е місце.
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