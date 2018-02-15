Збірна Німеччини виграла саночную естафету на Іграх в Пхенчхані

Компанію німцям на п'єдесталі пошани склали команди Канади та Австрії.

В Пхенчхані завершилася естафета в санному спорті - останній фінал в цьому виді - де золоту медаль завоювала збірна Німеччини, повідомляє офіційний сайт змагань.

Німці проїхали дистанцію (чоловічі одномісні та двомісні сани, а також жіночі одномісні) за 2 хвилини 24.517 секунди.

Друге місце посіла збірна Канади, відставання якої склало 0.355 секунди. Австрійці відстали від переможця на 0.471 секунди.

Збірна України у складі Олена Шхумова, Антон Дукач, Олександр Оболончик - Роман Захарків фінішувала з результатом 2 хвилини 31.003 секунди, відставши від переможця на 6.486 сек. і посівши останнє 13-е місце.