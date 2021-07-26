Лідер медального заліку змінився.

На Олімпіаді в Токіо завершився третій змагальний день.

26 липня на Олімпійських іграх був розіграний 21 комплект нагород, а українці брали участь в п'яти медальних фіналах з них.

Лідер медального заліку змінився: збірна Китаю опустилася на третю сходинку, пропустивши вперед Японію та США.

В України після третього дня медалей не додалося. Відносно непогано виступила важкоатлетка Каміла Конотоп, але вона фінішувала неподалік від бронзової нагороди.

Медальний залік Олімпіади 26 липня

Олімпіада-2020: головне

Церемонія відкриття ігор в Токіо відбулася 23 липня. Олімпіада пройде до 8 серпня. Параолімпійські ігри стартують на місяць пізніше - 24 серпня.

Ігри були перенесені на 2021 рік через коронавірус, але зберегли назву "Олімпіада-2020".

Згідно з опитуваннями, більшість японців виступала проти проведення ігор у 2021 році. Протести проходили навіть під час церемонії відкриття Ігор. Однак у МОК заявили, що вважають неможливим скасування Олімпіади цього року.

На Олімпійських іграх буде розіграно 339 комплектів медалей у 33 видах спорту.

У Токіо призери самі надягають медалі собі на шию.

Автор: Артем Будрін