Вони намагалися силою відправити Тимановську до Мінська.

Міжнародний олімпійський комітет відсторонив двох тренерів білоруської збірної від Олімпійських ігор в Токіо.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Таке рішення було прийнято після того, як вони намагалися силою відправити Христину Тимановську до Мінська.

Артура Шимака і Юрія Майсевича позбавили повноважень і попросили негайно покинути олімпійське селище.

Зазначається, що це тимчасовий захід - зараз проводиться офіційне розслідування інциденту з Христиною Тимановською.

Тимановську намагалися вивезти до Мінська

1 серпня стало відомо, що білоруську бігунку Христину Тимановську відсторонили від участі в Олімпійських іграх 2020 року і намагаються насильно вивезти з Токіо до Мінська. При цьому спортсменка записала відеозвернення, в якому попросила МОК втрутитися в ситуацію.

Причиною конфлікту, за заявою МОК Білорусі став висновок лікарів. Нібито у спортсменки поганий емоційно-психологічний стан. Сама ж Тимановська заявила, що лікарі її не оглядали, і розповіла про конфлікт з білоруськими спортивними чиновниками.

Влада Чехії заявила, що готова надати спортсменці візову підтримку. Пізніше Польща надала легкоатлетці гуманітарну візу.

Після цього ще троє спортсменів вирішили покинути Білорусь. Головний тренер білоруського гандбольного клубу "Витязь" Костянтин Яковлєв поїхав в Україну.

Легкоатлети-багатоборці Андрій Кравченко і його дружина Яна Максимова теж вирішили, що не хочуть жити в Білорусі. Зараз вони знаходяться в Німеччині.

Автор: Людмила Жерновська