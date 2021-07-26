Каміла Конотоп була близькою до успіху, а Ольга Харлан несподівано провалилася.

На Олімпіаді в Токіо завершився третій змагальний день. За його підсумками збірна України залишилася без нагород.

Підсумки виступу українських спортсменів 26 липня

Плавання

Денис Кесіль та Ігор Трояновський брали участь у кваліфікаційному запливі на 200 метрів батерфляєм. На жаль, жоден з них не зміг пробитися до півфіналу. Обидва українці у своїх запливах продемонстрували тільки сьомі результати.

Стрибки у воду

У фіналі в синхронних стрибках у воду з 10 метрів честь України захищали Олег Сербін й Олексій Середа. Наш тандем набрав 400.44 бала - це шостий результат і на п'єдестал хлопці не потрапили. Між іншим, Середа має всього 15 років і він є наймолодшим українцем на цій Олімпіаді.

Спортивна гімнастика

Чоловіча збірна України посіла сьоме місце в командному багатоборстві зі спортивної гімнастики. Ігор Радівілов, Петро Пахнюк, Ілля Ковтун та Євген Юденков набрали 246,394 бала.

Важка атлетика

Чемпіонка Європи Каміла Конотоп фінішувала лише на п'ятому місці у вазі до 55 кг. 20-річна українка претендувала на бронзу, але на фінальному етапі їй забракло сил.

Фехтування

Одна з головних надій України на золоту медаль в Токіо Ольга Харлан провалилася. Наша шаблістка в першому колі змагань поступилася представниці Китаю і покинула турнір.

Теніс

Еліна Світоліна та сестри Кіченок змогли вийти до наступного кола й продовжують боротьбу за медалі.

Настільний теніс

Коу Лей, котрий представляє Україну, покинув змагання. В 1/32 фіналу 33-річний спортсмен в драматичному двобої програв Омару Ассару з Єгипту і завершив виступи в Токіо. Зустріч вийшла неймовірно запеклою: Коу Лей програв перші три сети, а потім виграв три поспіль і здійснив камбек. На жаль, у вирішальній партії він капітулював.

Омар Ассар (Єгипет) - Коу Лей (Україна) - 15:13, 11:6, 11:4, 6:11, 8:11, 9:11, 11:4

Бадмінтон

Українка Марія Улітіна зіграла всі свої матчі групового етапу турніру з бадмінтону. 29-річна Улітіна перемогла бразилійку Фабіану Сілву.

Марія Улітіна (Україна) - Фабіана Сілва (Бразилія) - 21:14, 22:20

Але через те, що в першому матчі турніру Улітіна програла американці Бейвін Жанг, вона має мізерні шанси на прохід у наступний раунд.

Стендова стрільба

Ірина Маловічко не змогла вийти до фіналу змагань зі стендової стрільби. За підсумками двох днів кваліфікацій Маловічко виборола восьме місце (119 очок). Це дуже прикрий результат, оскільки для потрапляння до фіналу українці не вистачило всього одного очка.

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Україна на Олімпіаді в Токіо: головне

На Олімпіаді в Токіо Україну представляють 157 спортсменів. Вони виступлять у 29 видах.

На церемонії відкриття Ігор прапор України несли Олена Костевич та Богдан Нікішин.

За золоті медалі на Олімпіаді українські спортсмени отримають 125 тисяч доларів, за срібні - 80, за бронзові - 55.

Першу медаль в Токіо Україні принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід. Вона виграла бронзу. У другий день змагань бронзову нагороду виграв шпажист Ігор Рейзлін.

Павло Коростильов та Олена Костевич посіли четверте місце в кульовій стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів.

Автор: Артем Будрін