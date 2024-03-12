Йдеться про бронзового призера чемпіонату Європи.

Олімпійська родина України втратила багаторазового чемпіона, професійного веслувальника Дмитра Губанова, який являється бронзовим призером чемпіонату Європи.

28-річний майстер спорту від початку повномасштабного вторгнення пішов служити до ЗСУ. Він захищав державу у найгарячіших точках сходу України та зник 2 серпня 2023 року. Сьогодні НОК України офіційно констатував його смерть.

"На жаль про його загибель стало відомо лише зараз, після довгих місяців очікування і надії. У Дмитра залишилася кохана дружина та донька", - зазначила олімпійська команда.

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Там висловили співчуття всім друзям, близьким та знайомим Дмитра. Українці в коментарях до допису НОК зазначили, що він назавжди залишиться в серці всієї нації, а також пообіцяли окупантам помсту.

"Назавжди в серці і душі. Про тебе пам'ять збережемо. І славу твою в величі!!!" - написав один з користувачів.

Більше про Дмитра Губанова

Губанов - професійний український спортсмен родом з Миколаївщини. Він з дитинства займався академічним веслуванням та за період своєї спортивної кар'єри зміг вибороти "бронзу" на чемпіонаті Європи серед юніорів (до 19 років). Також Губанов став фіналістом чемпіонату світу серед молоді до 23 років. Українець мав звання майстра спорту, його професійний шлях супроводжувала тренер Валентина Буравкова. Губанов став до лав ЗСУ у 2022 році, на початку повномасштабної.

Перед Новим роком України втратила відомого баскетболіста

Як відомо, Україна на війни втрачає найкращих людей. Чимало відомих особистостей та талановитих українців взяли до рук зброю та доєдналися до армії після наступу РФ, і чимало вже наша нація втратила - і на полі бою, і внаслідок ракетних ударів РФ.

Зокрема, перед Новим роком стало відомо про смерть майстра спорту міжнародного класу, баскетболіста Віктора Кобзистого. Його вбило під час вибуху на вулиці Гната Хоткевича (Львівська область) в рамках чергового ракетного удару РФ.

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