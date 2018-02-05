Дівчат-моделей замінять на дітей на стартових решітках Формули-1

Замість дівчат модельної зовнішності (грід-гьорлз) перед стартом перегонів таблички з номерами гонщиків триматимуть діти (грід-кідс).

Формула 1 та FIA анонсували нову програму, у рамках якої замість дівчат модельної зовнішності (грід-гьорлз) перед стартом перегонів таблички з номерами гонщиків триматимуть діти (грід-кідс).

Нова ініціатива направлена на те, щоб юні пілоти та їхні сім’ї стали повноправною частиною одного з найвидовищніших моментів Гран Прі Формули 1.

Про це повідомляє офіційний сайт FIA.

Дітей обиратимуть місцеві автоспортивні клуби - на власний вибір чи за допомогою жеребкування. Вони мають змагатися у картингових чи формулічних серіях. Щасливці отримають нагоду стояти поруч із 20 найкращими пілотами світу, у той момент коли вони готуються до гонки.

Президент FIA Жан Тодт відзначив: «Формула 1 - верхівка автоспорту та мрія для кожного молодого пілота, який змагається у молодіжних серіях у піраміді FIA - від картингу до Ф1. Ми раді, що цю мрію трохи наблизимо до них, надаючи нагоду майбутнім чемпіонам стати поруч зі своїми кумирами».

Шон Бретчес, голова з комерційних операцій Формули-1 додав: «Це буде надзвичайний момент для молодих дарувань: стояти поруч із героями, дивитися, як вони готуються до гонки - еліта еліт всього автоспорту. Для них та їхніх сімей це незабутній досвід. І це буде надихати продовжувати змагатися, тренуватися та вчитися».