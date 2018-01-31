У Формулі-1 відмовилися від запрошення на змагання дівчат-моделей

Традиція грід-гьорлз перестала відповідати сучасним соціальним нормам, вважають керівники гонок.

Нові власники "Формули-1" ухвалили рішення відмовитися від практики запрошення грід-гьорлз - дівчат модельної зовнішності, які виносять прапори та таблички з номерами гонщиків на стартову решітку.

У новому сезоні в жодній гоночній серії, що проходить в рамках уїк-ендів Гран-прі, на стартовій решітці грід-гьорлз не буде, повідомляє офіційний сайтФормули-1.

«У той час як практика використання грід-гьорлз була однією з основних рис Гран-прі Формули-1 протягом десятиліть, ми відчуваємо, що ця традиція не відповідає нашому баченню цінностей бренду і явно суперечить сучасним соціальним нормам. Ми не вважаємо, що практика запрошення грід-гьорлз є придатною і відповідною Формулі-1, її вболівальникам, новим і старим, по всьому світу», - заявив керуючий директор Формули-1 Шон Братчес.

Новий сезон Формули-1 почнеться 25 березня з Гран-прі Австралії.