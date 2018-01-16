Команда Формули-1 Williams уклала контракт з російським пілотом

Команда Формули-1 WILLIAMS MARTINI RACING офіційно оголосила про те, що Сергій Сироткін стане партнером Ленса Стролла в чемпіонаті світу Формули 1 в 2018 році, повідомляє офіційний сайт команди.

У команді повідомили, що російський пілот відмінно зарекомендував себе під час участі у шинних тестах Williams в Абу-Дабі в листопаді 2017 року.

Крім того, в команді відзначили, що пілот раніше показував високі результати в менш престижних гоночних серіях. Сироткін є чемпіоном європейської «Формули-Абарт» 2011 року і дворазовим бронзовим призером гоночної серії GP2.

«Я щасливий і гордий приєднатися до такої відомої команді, як Williams. Знадобився величезний об`єм роботи, щоб опинитися там, де я зараз перебуваю, і я дійсно вдячний всім, хто допоміг мені досягти моєї мрії. Будьте впевнені, команда зможе покластися на мене», — сказав росіянин.

Чемпіонат світу-2017 в автоперегонах Формули-1 почнеться в березні.