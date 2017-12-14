Виробник шин Michelin не збирається найближчим часом повертатися у Формулу-1

Французький виробник шин Michelin не розглядає можливість в майбутньому повернутися у Формулу-1, повідомляє SportArena, з посиланням на іспанське видання AS.

У 2015 році Michelin брала участь у тендері, борючись з Pirelli за право бути одноосібним постачальником шин для Формули-1. Тендер був у підсумку програно.

Виробник робить шини для гонки 24 години Ле-Мана а також Формули E і MotoGP, однак Формули-1 в його планах немає.

Керівник компанії Паскаль Куанон зазначає: «Це не варіант, якщо правила не зміняться. Ми не збираємося брати участь у серії, в якій немає можливості передавати технології в дорожні автомобілі. У Ф-1 ми не можемо використовувати навіть 18-дюймові колеса, а шини повинні працювати тільки на коротких дистанціях. Думаю, що в 2021 році всі зміни будуть стосуватися тільки двигуна і бюджетів команд».

Шини Michelin використовувалися в Королівських гонках з 1977-го по 1984 рік, а також з 2001-го по 2006-й.