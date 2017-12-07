Міжнародна федерація автоспорту затвердила календар "Формули-1" на 2018 рік

Чемпіонат буде складатися з 21 етапу, почнеться в Австралії і завершиться в ОАЕ.

Світова рада Міжнародної федерації автоспорту (FIA) затвердила розклад сезону 2018 року для провідної гоночної серії Формули-1, повідомляє Motorsport. Чемпіонат-2018 буде складатися з 21 етапу, почнеться в Австралії гонкою 25 березня і завершиться в ОАЕ рівно за вісім місяців - 25 листопада. Розклад гонок сезону-2018: 25 березня Гран При Австралії Мельбурн 8 квітня Гран Прі Бахрейну Сахір 15 квітня Гран Прі Китаю Шанхай 29 квітня Гран При Азербайджану Баку 13 травня Гран Прі Іспанії Барселона 27 травня Гран Прі Монако Монте-Карло 10 червня Гран Прі Канади Монреаль 24 червня Гран Прі Франції Ле-Кастелле 1 липня Гран Прі Австрії Шпілберг 8 липня Гран При Великобританії Сільверстоун 22 липня Гран-Прі Німеччини, Хоккенхайм 29 липня Гран Прі Угорщини Будапешт 26 серпня Гран Прі Бельгії в Спа-Франкоршам 2 вересня Гран Прі Італії, Монца 16 вересня Гран Прі Сінгапуру Марина-Бей 30 вересня Гран Прі Росії Сочі 7 жовтня Гран Прі Японії Сузука 21 жовтня Гран Прі США Остін 28 жовтня Гран Прі Мексики Мехіко 11 листопада Гран Прі Бразилії Сан-Паулу 25 листопада Гран Прі Абу-Дабі, Яс-Маріна Як повідомляв УНІАН, чемпіоном світу-2017 став британський пілот німецької команди Mercedes Льюїс Хемілтон.

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