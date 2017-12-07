Міжнародна федерація автоспорту затвердила календар "Формули-1" на 2018 рік

16:48, 07 грудня 2017
Мотор
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Чемпіонат буде складатися з 21 етапу, почнеться в Австралії і завершиться в ОАЕ.

На Гран-прі Азербайджану сталася низка інцидентів / Reuters

Світова рада Міжнародної федерації автоспорту (FIA) затвердила розклад сезону 2018 року для провідної гоночної серії Формули-1, повідомляє Motorsport.

Чемпіонат-2018 буде складатися з 21 етапу, почнеться в Австралії гонкою 25 березня і завершиться в ОАЕ рівно за вісім місяців - 25 листопада.

Розклад гонок сезону-2018:

25 березня Гран При Австралії Мельбурн

8 квітня Гран Прі Бахрейну Сахір

15 квітня Гран Прі Китаю Шанхай

29 квітня Гран При Азербайджану Баку

13 травня Гран Прі Іспанії Барселона

27 травня Гран Прі Монако Монте-Карло

10 червня Гран Прі Канади Монреаль

24 червня Гран Прі Франції Ле-Кастелле

1 липня Гран Прі Австрії Шпілберг

8 липня Гран При Великобританії Сільверстоун

22 липня Гран-Прі Німеччини, Хоккенхайм

29 липня Гран Прі Угорщини Будапешт

26 серпня Гран Прі Бельгії в Спа-Франкоршам

2 вересня Гран Прі Італії, Монца

16 вересня Гран Прі Сінгапуру Марина-Бей

30 вересня Гран Прі Росії Сочі

7 жовтня Гран Прі Японії Сузука

21 жовтня Гран Прі США Остін

28 жовтня Гран Прі Мексики Мехіко

11 листопада Гран Прі Бразилії Сан-Паулу

25 листопада Гран Прі Абу-Дабі, Яс-Маріна

Як повідомляв УНІАН, чемпіоном світу-2017 став британський пілот німецької команди Mercedes Льюїс Хемілтон.

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Теги: #Формула-1 календар сезону-2018