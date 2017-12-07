Міжнародна федерація автоспорту затвердила календар "Формули-1" на 2018 рік
Чемпіонат буде складатися з 21 етапу, почнеться в Австралії і завершиться в ОАЕ.
Світова рада Міжнародної федерації автоспорту (FIA) затвердила розклад сезону 2018 року для провідної гоночної серії Формули-1, повідомляє Motorsport.
Чемпіонат-2018 буде складатися з 21 етапу, почнеться в Австралії гонкою 25 березня і завершиться в ОАЕ рівно за вісім місяців - 25 листопада.
Розклад гонок сезону-2018:
25 березня Гран При Австралії Мельбурн
8 квітня Гран Прі Бахрейну Сахір
15 квітня Гран Прі Китаю Шанхай
29 квітня Гран При Азербайджану Баку
13 травня Гран Прі Іспанії Барселона
27 травня Гран Прі Монако Монте-Карло
10 червня Гран Прі Канади Монреаль
24 червня Гран Прі Франції Ле-Кастелле
1 липня Гран Прі Австрії Шпілберг
8 липня Гран При Великобританії Сільверстоун
22 липня Гран-Прі Німеччини, Хоккенхайм
29 липня Гран Прі Угорщини Будапешт
26 серпня Гран Прі Бельгії в Спа-Франкоршам
2 вересня Гран Прі Італії, Монца
16 вересня Гран Прі Сінгапуру Марина-Бей
30 вересня Гран Прі Росії Сочі
7 жовтня Гран Прі Японії Сузука
21 жовтня Гран Прі США Остін
28 жовтня Гран Прі Мексики Мехіко
11 листопада Гран Прі Бразилії Сан-Паулу
25 листопада Гран Прі Абу-Дабі, Яс-Маріна
Як повідомляв УНІАН, чемпіоном світу-2017 став британський пілот німецької команди Mercedes Льюїс Хемілтон.