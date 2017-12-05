Алонсо і ще 32 великих чемпіона Формули-1 увійшли в Зал слави FIA

У Парижі пройшла церемонія відкриття Залу слави FIA (Міжнародної федерації автоспорту), куди увійшли всі 33 чемпіона Формули-1. Про це повідомляє motorsport.com.

Про плани FIA по створенню власного Залу слави стало відомо у квітні. Планувалося, що Федерація відкриє два Зали – у Парижі та Женеві, причому в обидва повинні були включити різних людей, включаючи тих, хто вже помер.

Паризький Зал слави був відкритий 4 грудня. Його першими членами стали всі чемпіони Формули-1: Фернандо Алонсо, Маріо Андретті, Альберто Аскарі, Дженсон Баттон, Джим Кларк, Хуан Мануель Фанхіо, Емерсон Фіттіпальді, Міка Хаккінен, Льюїс Хемілтон, Майк Хоторн, Філ Хілл, Грем Хілл, Деймон Хілл, Денні Хьюм, Джеймс Хант, Алан Джонс, Нікі Лауда, Найджел Менселл, Нельсон Піке, Ален Прост, Кімі Райкконен, Йохен Ріндт, Ніко Росберг, Кеке Росберг, Джоді Шектер, Міхаель Шумахер, Айртон Сенна, Джекі Стюарт, Джон Сертіс, Себастьян Феттель і Жак Вільньов.

На церемонії відкриття були присутні Алонсо, Ніко Росберг, Стюарт, Менселл, Вільньов, Феттель і Деймон Хілл. Діючий чемпіон світу Льюіс Хемілтон пропустив церемонію, оскільки був присутній на заході Fashion Awards в Лондоні.

Про своє включення до Залу слави написав дворазовий чемпіон Формули-1 Фернандо Алонсо в своєму Instagram.

"Емоційна ніч в Парижі. Для мене велика честь бути частиною Залу слави і поділитися цим моментом з великими чемпіонами в історії спорту, яких я люблю. Спасибі", – написав Алонсо.