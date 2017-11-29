Меrсеdеs погрожує піти з Формули-1 слідом за Ferrari

Керівник Mercedes Тото Вольфф зізнався, що незадоволений результатами першого року роботи нових босів Формули-1 – компанії Liberty Media, повідомляє Isport з посиланням на Kronen Zeitung.

"Такі нісенітниці, як запрошення Майкла Баффера (відомого в світі боксу ринг-анонсера) в Остін, не роблять спорт краще. Ми не бачимо жодної концепції. Невідомо, куди веде ця дорога. Зате ми знаємо, що продажі і прибуток різко впали", – цитує німця видання.

Читайте такожВиконавчий директор Формули-1 відповів на критику президента Ferrari На питання про те, чи може Mercedes покинути Формулу-1, як це погрожує зробити Ferrari, Вольфф відповів:

"Такий сценарій цілком можливий. Якщо ми не побачимо, які цілі переслідує Формула-1, то будемо змушені задати собі складне питання: де в автоспорті ми хочемо працювати на найвищому рівні?" – заявив Вольфф.

Як повідомляв УНІАН, раніше керівництво Ferrari висловило явне незадоволення діями нового керівництва Ф-1, пообіцявши залишити гоночну серію в найближчі роки, після закінчення чинного контракту.