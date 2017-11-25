Боттас виграв у Хемілтона кваліфікацію Гран-прі Абу-Дабі Формули-1

Обидва пілота "Мерседес" зайняли перший рядок стартового поля.

В Абу-Дабі (ОАЕ) на автодромі Яс-Маріна завершилася кваліфікація Гран-прі "Формули-1", де показав найшвидше коло фінський пілот Валттері Боттас з Mercedes, повідомляє офіційний сайт змагань. Боттас проїхав найшвидше коло за 1 хвилину 36,231 секунди. Зокрема, він випередив партнера по команді і новоспеченого чемпіона світу-2017 британського пілота Льюїса Хемілтона - 1:36.403. 3-6 місця на стартовому полі зайняли пілоти Ferrari і Red Bull. Третім фінішував Себастьян Феттель (Ferrari) - 1:36.777, четвертим - Даніель Ріккардо (Red Bull) - 1:36.959, п'ятим - Кімі Райкконен (Ferrari) - 1:36.985, шостим - Макс Ферстаппен (Red Bull) - 1:37.328. Як повідомляв УНІАН, гонка Гран-прі Абу-Дабі відбудеться в неділю, 26 листопада.

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