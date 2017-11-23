Офіційний постачальник шин для "Формули-1" представив два нових склада шин

Офіційний постачальник шин для "Формули-1" італійська компанія Піреллі з наступного сезону на вибір командами надасть сім типів шин, повідомляє SportArena.

До традиційних харду, медіуму, софту, суперсофту і ультрасофту у Піреллі додали нові комплекти м'якої і твердої гуми.

М'які шини Hypersoft будуть позначатися рожевими обідками, а жорсткий склад Superhard отримає помаранчеву окантовку.

«Концепція дизайну шин не змінилася. Ми зберегли атрибути, які були оцінені всіма гонщиками. Новий асортимент складається з більш швидких шин, що повинно привести до ще більш захоплюючим гонок в 2018 році», — заявив менеджер Піреллі у Формулі-1 Маріо Ізола.

Вперше випробувати новий асортимент покришок команди Формули-1 зможуть на наступному тижні під час дводенних тестів в Абу-Дабі.