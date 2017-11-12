Феттель виграв Гран-прі Бразилії Формули-1, Хемілтон відіграв 16 позицій по ходу гонки

Гонщик «Феррарі» Себастьян Феттель здобув перемогу на Гран-прі Бразилії. Друге місце залишилося за володарем поул-позиції Валттері Боттасом, третє призове місце зайняв напарник Феттеля Кімі Райкконен.

Вражаючий прорив по ходу гонки продемонстрував Льюїс Хемілтон, який прийшов до фінішу четвертим після старту з останнього місця з піт-лейн через аварію в кваліфікації в суботу.

Крім них в очкову зону потрапили Макс Ферстаппен, Даніель Ріккардо, Феліпе Маса, Фернандо Алонсо, Серхіо Перес і Ніко Хюлькенберг.

Дістатися до фінішу не вдалося чотирьом пілотам: Брендону Хартлі через технічні проблеми і Естебану Окону, Кевіну Магнуссену і Стоффелю Вандорну, які постраждали в аварії на першому колі.

Нагадаємо, що чемпіоном світу в гонках Формули-1 достроково став Льюїс Хемілтон, а "Мерседес" так само достроково виграла Кубок Конструкторів.