У Бразилії скоєно збройний напад на чемпіонів Формули-1 "Мерседес"

Команда Mercedes, що стала володаркою Кубка конструкторів-2017 в чемпіонаті Формули-1, піддалася збройному нападу недалеко від траси Сан-Паулу, де проходить в ці вихідні Гран-прі Бразилії.

Невідомі атакували мікроавтобус команди, але на щастя, ніхто не постраждав. Однак зловмисники винесли цінні речі, повідомляє Isport.

Читайте такожХемілтон провалив кваліфікацію Гран-прі Бразилії Формули-1"Таке тут відбувається кожен рік! Формула-1 і команди повинні зробити щось! Цьому немає виправдання", – обурився пілот Мерседес і чемпіон світу-2017 Льюїс Хемілтон.

Мікроавтобус з членами команди прямував в готель з траси Інтерлагос, проїжджаючи кримінально відомі фавели, де і стався напад.

Місцеві жителі повідомляють, що ті ж самі люди атакували і машину з представниками міжнародної автомобільної федерації, але вони були в броньованій машині.

"Злочинці направили зброю на вікна мініавтобуса. Спасибі водієві, який відреагував спокійно, тому нам вдалося залишитися неушкодженими", – сказав один з постраждалих.

Раніше повідомлялося, що Хемілтон потрапив в аварію на старті кваліфікації Гран-прі Бразилії.