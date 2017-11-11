Хемілтон провалив кваліфікацію Гран-прі Бразилії Формули-1

У Сан-Паулу завершилася кваліфікація етапу чемпіонату світу з автоперегонів у класі машин "Формула-1", де перемогу здобув фінський пілот Mercedes Валттері Боттас, повідомляє офіційний сайт змагань.

Гонщик подолав трасу за 1 хвилину 08.322 секунди. Це третій поул Валттері в сезоні-2017 і кар'єрі в цілому.

Його партнер по команді і новоспечений чемпіон світу-2017 Льюїс Хемілтон розбив свій болід на самому початку кваліфікації, коли врізався у відбійник вже на другому колі дистанції. У цьому моменті була допущена помилка самим пілотом, який не впорався з керуванням.

Боттас випередив Себастьяна Феттеля з Ferrari всього на 0,038 секунди. 3-е місце зайняв партнер Феттеля по команді Кімі Райкконен, який поступився співвітчизнику 0,216 секунди.

На четвертому і п'ятому місцях розташувалися два пілоти Red Bull Макс Ферстаппен і Даніель Ріккардо. А замкнув шістку найсильніших і третій ряд стартової решітки Серхіо Перес з Force India.

Як повідомляв УНІАН, гонка Гран-прі Бразилії відбудеться у неділю, 12 листопада.