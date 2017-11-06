Команда McLaren визначилася з пілотами на наступний сезон Формули-1

Команда Формули-1 McLaren оголосила про перехід британця Ландо Норріса на роль третього (резервного) пілота команди на сезон 2018 року. Про це повідомляє motorsport.com.

У цьому статусі Норріс змінив екс-чемпіона світу Дженсона Баттона. У сезоні-2017 Норріс став чемпіоном Формули-3.

17-річний Ландо Норріс вперше керував автомобілем Ф1 в Угорщині на тестах по ходу сезону-2017.

У ролі резервного пілота Норріс буде присутній на перегонах і проводити тести на трасі і симуляторі. Наступного разу британець сяде за кермо на шинних тестах на трасі «Інтерлагос».

McLaren в своїй заяві зазначила, що зараз оцінює можливості і бюджет, необхідні для того, щоб гонщик провів повноцінний сезон в одній з формульних серій, паралельно виконуючи функції «резервіста» в Ф1.

Відзначимо, що головними пілотами команди McLaren будуть Фернандо Алонсо і Стоффель Вандорн.

Нагадаємо, з нового сезону поставляти мотори для британської команди Renault.