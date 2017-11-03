Ferrari вдруге за тиждень пригрозила виходом з Формули-1

Президент Ferrari Серджіо Маркіонне заявив, що йому не сподобалася ідея Liberty з новою концепцією у Формулі-1 і пригрозив відставкою "Скудерії" з гоночної серії після 2020 року, натякнувши, що йому не сподобалася ініціатива по стандартизації деяких елементів двигуна (зокрема, запропоновано зробити єдиним накопичувач енергії), повідомляє Motorsport.

«У Liberty є пара хороших пропозицій, одна з яких полягає у зниженні витрат команд, – сказав Маркіонне під час телеконференції, присвяченій фінансовій діяльності компанії. – Але є пара речей, з якими ми не згодні. Однією з них є той факт, що унікальність силових установок перестане бути відмінною рисою учасників. Я б не став таке схвалювати.

Той факт, що у нас, судячи з усього, немає єдиної думки про стратегічний розвиток у цьому напрямку, і що спорт з 2021 року зміниться, змусить Ferrari приймати певні рішення.

Я розумію, що Liberty, можливо, такий розвиток подій враховувала, коли виступала зі своїми пропозиціями, але повинно бути гранично ясно наступне: якщо не буде набору умов, які принесуть користь бренду, його позицій на ринку, а також зміцненню унікального положення Ferrari, то Ferrari не буде брати участь у грі».

Раніше Маркіонне вже робив подібну заяву, погрожуючи можливим відходом з Ф1, але вони звучали до зустрічі з Liberty.

Згідно з двосторонніми угодами, які Ferrari підписала з Формулою 1, в даний час у компанії є зобов'язання бути присутнім у серії до кінця 2020 року, але про участь після цієї дати не досягнуто жодних угод.

Ще одна нарада з Liberty відбудеться наступного вівторка, коли збереться Стратегічна група Формули-1. Очікується, що на ньому Liberty представить більш детальну інформацію про плани, що стосуються чемпіонату – у тому числі про можливе обмеження бюджету, новій структурі управління і перегляд спортивної та комерційної систем, які покликані вирівняти боротьбу.

«Я не хочу пророкувати щось, – додав Маркіонне. – Ми йдемо на зустріч у наступний вівторок з кращими намірами, і подивимося, куди це нас приведе».

Маркіонне висловив думку, що відхід з Формули 1 буде корисний для акціонерів Ferrari і допоможе поліпшити фінансовий стан компанії. «Це було б дуже корисно з точки зору прибутку і збитків, – зауважив він. – Ми б святкували до нескінченності».

Маркіонне додав: «Я знаю, що Формула 1 є частиною нашого ДНК з того моменту, як ми з'явилися. І ми не можемо ідентифікувати себе по-іншому. Але я не захочу грати в цій пісочниці, якщо її змінять до невпізнання. Я не хочу грати в глобальний NASCAR, просто не хочу».

Відповідаючи на питання, як він буде себе почувати, якщо стане керівником, який вивів Ferrari з Формули 1, Маркіонне сказав: «Чудово, тому що я буду працювати над альтернативною стратегією, щоб знайти заміну [для Формули 1]. І буду відчувати себе більш раціональним».

Варто зазначити, що питання про наявність стандартних деталей у майбутніх силових установках також стурбував Renault.

«Що стосується стандартизації та директивних правил, то деякі з них можуть бути непоганими, – сказав Motorsport.com керуючий директор Renault в Ф1 Сіріль Абітбуль. – Але ми знаємо, що диявол криється в деталях. І викликає деяку заклопотаність те, що принципово буде розумітися під виробником двигуна?

Ми в Ф1 вже 40 років, виступаючи, зокрема, в ролі постачальника моторів, і зроблена пропозиція змушує нас замислюватися над деякими питаннями. Ми не говоримо, що не хочемо обговорювати це, але не можемо погодитися з тим, що цей набір правил подається як доконаний факт».

Mercedes і Renault також припустили, що їм буде важко впоратися з величезними бюджетами на розвиток, які потрібні для двигунів, концепцію яких Liberty FIA запропонували на 2021 рік.

Відповідаючи на питання, чи можуть бути виправдані такі витрати, бос команди Mercedes Тото Вольф сказав Motorsport.com: «Я думаю, що деякі питання потрібно вирішувати – це витрати на розробку і якість звуку. Інші речі не обґрунтовані».

Абітбуль у свою чергу зазначив, що компанія може розглянути питання про витрату декількох сотень мільйонів на нові силові установки, якщо при цьому в інших аспектах Ф1 відбудуться зміни, які дозволять економити значні кошти.

Відповідаючи на питання, чи будуть витрати на нові двигуни занадто великими для Renault, Абітбуль додав: «Зараз важко відповісти на це фундаментальне питання, не маючи більш широкого розуміння інших параметрів. Якщо б ми серйозно економили на шасі або у нас з'явилися б більш вигідні комерційні угоди з FOM, тоді все було б можливе. Але дуже важко погодитися з необхідністю таких великих нових інвестицій і відмовитися від тих інвестицій, що вже проводяться, без розуміння інших параметрів".