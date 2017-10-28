Пілот команди Формули-1 Ferrari Феттель здобув 50-й поул у своїй кар'єрі

У Мехіко (Мексика) на автодромі Ернандо Родрігеса завершилася кваліфікація Гран-прі Мексики чемпіонату світу в класі автомобілів "Формула-1", де перемогу здобув німецький пілот італійської команди Ferrari Себастьян Феттель, повідомляє офіційний сайт змагань.

Феттель подолав найшвидше коло за 1 хвилину 16.488 секунди.

Його опонентом на стартовій решітці в завтрашній гонці стане Макс Ферстаппен з Red Bull - 1:16.574.

Другу лінію і 3-4 місця на стартовій решітці займуть пілоти Mercedes Льюїс Хемілтон (1:16.934) і Валттері Боттас (1:16.958).

З 5-6 місця в гонку підуть пілот Ferrari Кімі Райкконен (1:17.238) і Себастьян Окон з Force India (1:17.437).

Як повідомляв УНІАН, гонка Гран-прі Мексики пройде в неділю, 19 жовтня і розпочнеться о 22.00 за київським часом.