Власники Формули-1 хочуть збільшити кількість гонок до 25 і скасувати п'ятничні тренування

Під час Гран-прі США в Остіні спортивний директор чемпіонату Росс Браун розповів, що компанія-власник гоночної серії Liberty Media розглядає розширення календаря Формули-1 до 25 Гран Прі, повідомляє Motorsport.

І щоб зняти навантаження з команд, Браун запропонував поміняти розклад гоночного уїк-енду: «Немає сенсу збільшувати кількість перегонів, якщо не всі вони будуть якісними, – сказав Браун журналістам в Остіні. – Тож місце проведення, тип траси і можливість провести дійсно відмінну гонку є ключовими факторами. У минулому у нас вже були Гран При, якість яких залишала бажати кращого, і вони зникли з календаря, що для нашого бізнесу не дуже добре. Якщо ми додамо гонок, то у команд виникнуть проблеми з логістикою. Зараз ми вивчаємо формат гоночного уїк-енду, щоб зрозуміти, що потрібно змінити для спрощення логістики і збільшення числа перегонів».

Браун зазначив, що не хотів би змінювати формат недільних заїздів, але вивчає ідею скасування п'ятничних сесій: «Гонка, на мою думку, дуже важлива, ми не розглядаємо зміну недільного формату. Залишається відкритим питання – чи потрібні нам заїзди по п'ятницях? Тому що, якщо б у нас не було п'ятничних заїздів, ми могли б проводити більше гонок, з точки зору логістики для команд так буде зручніше. З іншого боку, п'ятниця дуже важлива для промоутерів трансляцій».

Браун додав, що для Liberty Media одним з пріоритетів стала допомога промоутерам Гран При.

«Одна з речей, якими я пишаюся у цьому році – зміни у відносинах з промоутерами і гоночними трасами, – сказав він. – Зараз ми є організацією, яка говорить "так", якщо промоутерам щось необхідно. Ми перенесли кваліфікацію [Остін] на дві години пізніше. І Боббі Епштайн [керівник автодрому в Остіні] сказав мені, що в кваліфікації було на 20 тисяч глядачів більше, ніж коли-небудь раніше. Ми дуже сприйнятливі до роботи з промоутерами. Запевняю, в минулому це було далеко не так. Зараз ставлення до спільної роботи зовсім інше. Я це бачив. Ці хлопці [Liberty] ніколи не бачили, що творилося в минулому. Кажу вам, різниця величезна».

Як повідомляв УНІАН, Гран-прі США пройшов у неділю, 22 жовтня, та завершився перемогою Льюїса Хемілтона.

Наступний етап ЧС з автоперегонів Формули-1 - Гран-прі Мексики - пройде з 27 по 29 жовтня.