Хемілтон виграв етап Формули-1 Гран-прі США, а "Мерседес" достроково завоював Кубок Конструкторів

Пілот «Мерседеса» Льюїс Хемілтон виграв Гран-прі США. Другим приїхав Себастьян Феттель з "Феррарі", відставши від лідера на 10 секунд. Фін Кімі Райкконен став третім.

На останньому колі дистанції на третє місце в боротьбі з Райкконеном виїхав Макс Ферстаппен, але при обгоні фінна він зрізав дистанцію і отримав штраф в 5 секунд від стюардів відразу після гонки.

Хемілтон ще більше наблизився до перемоги в чемпіонаті. Для того, щоб виграти загальний залік, британцеві в наступних трьох гонках потрібно набрати всього 9 очок.

Також за підсумками сьогоднішньої гонки «Мерседес» виграв Кубок Конструкторів.