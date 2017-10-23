Хемілтон виграв етап Формули-1 Гран-прі США, а "Мерседес" достроково завоював Кубок Конструкторів
00:05, 23 жовтня 2017Мотор
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Для перемоги в чемпіонаті Льюїсу Хемілтону залишилося набрати 9 очок.
Хемілтон виграв Гран-прі США / Reuters
Пілот «Мерседеса» Льюїс Хемілтон виграв Гран-прі США. Другим приїхав Себастьян Феттель з "Феррарі", відставши від лідера на 10 секунд. Фін Кімі Райкконен став третім.
На останньому колі дистанції на третє місце в боротьбі з Райкконеном виїхав Макс Ферстаппен, але при обгоні фінна він зрізав дистанцію і отримав штраф в 5 секунд від стюардів відразу після гонки.
Хемілтон ще більше наблизився до перемоги в чемпіонаті. Для того, щоб виграти загальний залік, британцеві в наступних трьох гонках потрібно набрати всього 9 очок.
Також за підсумками сьогоднішньої гонки «Мерседес» виграв Кубок Конструкторів.
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