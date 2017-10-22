Пілот Mercedes Хемілтон виграв кваліфікацію Гран-прі США Формули-1

На рахунку британця 72-й поул у кар'єрі.

В Остіні (США) завершилась кваліфікація чергового етапу чемпіонату світу з автоперегонів у класі машин Формула-1, який виграв британський пілот німецької команди Mercedes Льюїс Хемілтон, повідомляє офіційний сайт змагань. Хемілтон проїхав своє найшвидше коло за 1 хвилину 33.108 секунди. Німецький пілот італійської Ferrari Себастьян Феттель відстав від переможця на 0,239 секунди. Третє місце зайняв Валттері Боттас (1:33,568). Замкнули п'ятірку найсильніших Даніель Ріккардо і Кімі Райкконен (обидва - 1:33,577). Гонка Гран-прі США відбудеться в Остіні у неділю, 22 жовтня.

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