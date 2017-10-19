Зірка Формули-1 Алонсо підпише з командою McLaren однорічний контракт
15:51, 19 жовтня 2017Мотор
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Зарплата іспанського гонщика становитиме понад 30 млн євро.
Алонсо продовжить контракт з McLaren / motorsport.com
Дворазовий чемпіон світу Формули-1 Фернандо Алонсо і команда McLaren домовилися про продовження контракту, повідомляє Bild. Термін угоди складе один рік, а зарплата Алонсо становитиме понад 30 млн євро.
Офіційно про підписання контракту буде оголошено до кінця тижня — по ходу гоночного уїк-енду на Гран-прі США.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про суму в 40 мільйонів євро річної зарплати Алонсо.
З наступного сезону постачальником моторів для McLaren буде Renault. Сам Алонсо також націлений на завоювання «Потрійної корони автоспорту».
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