Зірка Формули-1 Алонсо підпише з командою McLaren однорічний контракт

Дворазовий чемпіон світу Формули-1 Фернандо Алонсо і команда McLaren домовилися про продовження контракту, повідомляє Bild. Термін угоди складе один рік, а зарплата Алонсо становитиме понад 30 млн євро.

Офіційно про підписання контракту буде оголошено до кінця тижня — по ходу гоночного уїк-енду на Гран-прі США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про суму в 40 мільйонів євро річної зарплати Алонсо.

З наступного сезону постачальником моторів для McLaren буде Renault. Сам Алонсо також націлений на завоювання «Потрійної корони автоспорту».