Найближчий етап Формули-1 може стати останнім для російського гонщика Квята: від його послуг відмовляться

Найближчий етап Формули-1 - Гран-Прі США, який пройде в неділю, може стати останньою гонкою у сезоні для росіянина Даниїла Квята.

Через слабкі виступи у нинішньому сезоні Даниїл Квят тимчасово втратив місце пілота в команді Торо Россо. В команді вирішили дати шанс французу П'єру Гаслі.

Однак відхід Карлоса Сайнса у "Рено" та участь Гаслі в японській Суперформулі дали Квяту ще один шанс: він виступить на Гран-Прі США. Його напарником по Торо Россо на гонці в Остіні стане Брендон Хартлі.

Тим не менш, за інформацією Motorsport, Гран-Прі США, можливо, стане останнім етапом для Квята у Формулі-1, і він втратить своє місце за кермом Торо Россо. В майбутньому на російського гонщика, судячи з усього, не розраховують.