Дебютант Формули 1 новозеландець Хартлі: Я мріяв про це з дитинства

На цьому тижні Toro Rosso оголосила про те, що новозеландець Брендон Хартлі проведе вікенд за кермом STR12 на Гран Прі США, повідомляє Motorsport.

Зараз він виступає на сьомому етапі марафонського чемпіонату WEC в Японії у складі Porsche і в суботу став переможцем кваліфікації разом з Ерлом Бамбером. На прес-конференції після заїздів він сказав, що відчуває себе готовим до дебюту у Формулі 1, і що мріяв про це, ще будучи дитиною.

«Це була просто божевільний тиждень, все відбулося досить швидко, – розповів Хартлі журналістам. – Я дуже радий можливості дебютувати у Формулі-1. Зараз я щиро намагаюся просто думати про цей уїк-енд, але як тільки він закінчиться, вся моя увага перемкнеться на новий і великий виклик", - зазначив Хартлі.

"За один тиждень належить багато чому навчитися, але я до цього готовий. У програмі Porsche я багато чого дізнався, працюючи з такими хлопцями, як Марк Веббер, Тімо Бернхард і Ерл Бамбер. Це відмінний проект, в якому ми працюємо з передовими технологіями і удосконалюємо техніку. Як гонщик я став набагато сильніше", - додав пілот.

"Тиждень буде напруженим, але я з нетерпінням чекаю цього. Минулого тижня я багато роздумував. Особливо з урахуванням виступу в Petit Le Mans, етапі IMSA, який я виграв. Це приголомшлива можливість. Мрії утіляться в реальність, я уявляв це, ще будучи маленькою дитиною. Я радий бути представником WEC. Тімо і Ерл підтримали мене по ходу цього уїк-енду. Я з нетерпінням чекаю дебюту і розраховую виступити добре, але перш за все постаратися і насолодитися цим", - сказав гонщик.

Як повідомлялося раніше, Данила Квята відсторонили від Формули-1 до кінця сезону у зв'язку з незадовільними результатами, але це рішення було переглянуте через відход Карлоса Сайнса в іншу команду. Партнером Квята буде француз П'єр Гасли, який спочатку був його наступником.

Гран-прі США пройде з 20 по 22 жовтня.